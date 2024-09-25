"الزراعة" تواصل طرح السلع والمنتجات الغذائية لسكان العاصمة الإدارية بأسعار مخفضة –تفاصيل وصور

"الزراعة": جمع وتدوير 426 ألف طن قش أرز في 5 محافظات.. و"الدقهلية"

كتب- أحمد السعداوي:

انطلقت قافلة منافذ متحركة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية"، والتي تركز على جودة الحياة، وتنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وتحت رعاية د.عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

وقال د.شعبان عبد السميع، مدير الإدارة العامة للزراعات المحمية التابعة لمركز البحوث الزراعية، إن القافلة محملة بكل السلع والمنتجات الغذائية التي يحتاج إليها البيت المصري وبأسعار مناسبة؛ للمساهمة ضمن خطة الدولة في خفض الأسعار ومحاربة الغلاء، بالإضافة إلى توفير السلع الأساسية لسكان العاصمة الإدارية الجديدة.

وأعلنت المهندسة منال إبراهيم مسؤول المنافذ، أسعار المنتجات الغذائية في القافلة المتحركة بالأحياء السكنية في العاصمة الإدارية؛ على النحو التالي:

بيض المائدة 150 جنيهًا

اللحوم 280 جنيهًا

لتر زيت الزيتون 180 جنيهًا

كيلو عسل النحل من 60 إلى 120 جنيهًا

العسل الأسود 45 جنيهًا

المربى 60 جنيهًا

لتر زيت الطعام 50 جنيهًا

السمنة الجاموسي 150 جنيهًا

السمنة البقري 140 جنيهًا

المكرونة الكيس 9 جنيات

وأكد د.حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن هناك توجيهات وتكليفات من وزير الزراعة، بمضاعفة عدد المشروعات التابعة للهيئة وجمعيات الإصلاح الزراعي، والتوسع في فتح منافذ بيع جديدة، وزيادة عدد المنافذ المتحركة، وطرح كل إنتاج المشروعات للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة لخفض الأسعار ومحاربة الغلاء.

وأشار الفولي إلى أن الهيئة ستواصل العمل على ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية، بجميع منافذها الثابتة والمتحركة.

وتواصل الهيئات والقطاعات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي طرح السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.