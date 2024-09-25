"الغمراوي" يطالب بالإبلاغ عن أي مؤسسة تبيع أدوية منتهية الصلاحية

كتب - أحمد جمعة:

حذر الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، من خطورة تناول المواطنين للأدوية منتهية الصلاحية، مشددًا على أن هيئة الدواء تقوم بدور كبير لسحب تلك الأدوية ومنع إعادة تدويرها مجددًا.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس هيئة الدواء؛ للكشف عن إجراءات وآليات سحب الأدوية منتهية الصلاحية، بحضور ممثلين عن غرفة صناعة الدواء، وعدد من شركاء الصناعة.

وقال الغمراوي إن خطورة الأدوية منتهية الصلاحية تكمن في كونها أنها قد تتحول لمادة تمثل خطورة على صحة المواطنين.

وطالب بضرورة الإبلاغ عن أي مؤسسة أو أماكن تسمح ببيع الأدوية منتهية الصلاحية.

وسبق أن أعلن الغمراوي إطلاق مبادرة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق بالتعاون مع كافة شركاء صناعة الدواء.