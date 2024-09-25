رئيس هيئة الدواء: إطلاق مبادرة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إطلاق مبادرة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق بالتعاون مع جميع شركات صناعة الدواء.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس هيئة الدواء؛ للكشف عن إجراءات وآليات سحب الأدوية منتهية الصلاحية، بحضور ممثلين عن غرفة صناعة الدواء، وعدد من شركاء الصناعة.

وأوضح الغمراوي أنه تقرر جمع وتحريز كافة الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق بالتعاون مع شركاء الصناعة من خلال الاتفاق على آلية واضحة تحدد مهام كل طرف.

ولفت إلى أنه سيتم تدشين الآلية خلال أسبوعين من الآن لجمع كافة الأدوية منتهية الصلاحية.