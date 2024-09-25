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الحكومة توافق على دمج مصنعي 45 الحربي و909

02:08 م الأربعاء 25 سبتمبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على الطلب المُقدم من وزارة الدولة للإنتاج الحربي، بشأن عملية دمج شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربي) في شركة حلوان لمحركات الديزل، و (مصنع 909 الحربي).

ويأتي ذلك في إطار السياسات التي تقوم بها وزارة الإنتاج الحربي من أجل بناء كيانات اقتصادية كبيرة، تُحقق أهدافها في مجال تلبية الاحتياجات المختلفة، والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة في مختلف القطاعات، إلى جانب التكامل في الإمكانات التصنيعية والبشرية للشركتين وتحقيق العوائد المنتظرة.

جاء ذلك بحسب بيان صحفي، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي.

مصطفي مدبولي دمج مصنعي 45 الحربي و909 وزارة الدولة للإنتاج الحربي
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