إعلان

BBC

"الأوقاف": 50 مليون جنيه قروضا حسنة للعاملين لأول مرة في تاريخ الوزارة

12:37 م الأربعاء 25 سبتمبر 2024

الدكتور أسامة السيد الأزهري

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

القاهرة- أ ش أ:
قرر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ضخ مبلغ 50 مليون جنيه قروضا حسنة بدون أي فوائد أو مصروفات إدارية، لأول مرة في تاريخ وزارة الأوقاف.
وذكرت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم الأربعاء، أن ذلك يسهم في برامج الحماية الاجتماعية، ومن منطلق تعظيم الوزارة لمواردها الذاتية ودورها في خدمة المجتمع، علمًا بأن القرض يسدد بدون إضافة أية رسوم أو فوائد أو مصاريف إدارية أو خلافه، حيث يتم سداد أصل المبلغ المنصرف لا غير، ويتم استيفاء القرض وفق نظام منضبط يتم تدويره.
وأضافت أنه تم ضخ المبلغ لأبناء الوزارة من العاملين بوزارة الأوقاف، والمديريات الإقليمية، وديوان عام الهيئة والمناطق التابعة لها، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومستشفى الدعاة، وأيضًا منح العاملين بالجهاز الإداري للدولة قروضا حسنة دون أي فوائد أو مصروفات إدارية.
يذكر أنه تم رفع قيمة القرض الحسن إلى 25 ألف جنيه لذوي الهمم، وأصحاب الأمراض المزمنة، وحالات الزواج الحديثة للنفس أو لأحد الأبناء، وذلك تحقيقاً لرسالة وزارة الأوقاف السامية في المجتمع.

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وزارة الأوقاف
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس "سلامة الغذاء" يشارك في فعاليات قمة الهيئات التنظيمية العالمية للأغذية بالهند

إعلان

إعلان

رابط التقديم على فرص عمل مشروع محطة الضبعة.. رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه
شبورة ورياح.. تعرف على طقس الأسبوع الأخير من سبتمبر
أول تعليق من مياه القاهرة على أنباء تلوث مياه الشرب