"الأوقاف": 50 مليون جنيه قروضا حسنة للعاملين لأول مرة في تاريخ الوزارة

القاهرة- أ ش أ:

قرر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ضخ مبلغ 50 مليون جنيه قروضا حسنة بدون أي فوائد أو مصروفات إدارية، لأول مرة في تاريخ وزارة الأوقاف.

وذكرت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم الأربعاء، أن ذلك يسهم في برامج الحماية الاجتماعية، ومن منطلق تعظيم الوزارة لمواردها الذاتية ودورها في خدمة المجتمع، علمًا بأن القرض يسدد بدون إضافة أية رسوم أو فوائد أو مصاريف إدارية أو خلافه، حيث يتم سداد أصل المبلغ المنصرف لا غير، ويتم استيفاء القرض وفق نظام منضبط يتم تدويره.

وأضافت أنه تم ضخ المبلغ لأبناء الوزارة من العاملين بوزارة الأوقاف، والمديريات الإقليمية، وديوان عام الهيئة والمناطق التابعة لها، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومستشفى الدعاة، وأيضًا منح العاملين بالجهاز الإداري للدولة قروضا حسنة دون أي فوائد أو مصروفات إدارية.

يذكر أنه تم رفع قيمة القرض الحسن إلى 25 ألف جنيه لذوي الهمم، وأصحاب الأمراض المزمنة، وحالات الزواج الحديثة للنفس أو لأحد الأبناء، وذلك تحقيقاً لرسالة وزارة الأوقاف السامية في المجتمع.

