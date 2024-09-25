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قبل زيارته محطة ليننجراد.. تفاصيل لقاء وزير الكهرباء مسؤولي المؤسسة الروسية للطاقة الذرية

12:17 م الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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    تفاصيل لقاء وزير الكهرباء مسؤولي المؤسسة الروسية للطاقة الذرية
  • عرض 4 صورة
    تفاصيل لقاء وزير الكهرباء مسؤولي المؤسسة الروسية للطاقة الذرية
  • عرض 4 صورة
    تفاصيل لقاء وزير الكهرباء مسؤولي المؤسسة الروسية للطاقة الذرية
  • عرض 4 صورة
    تفاصيل لقاء وزير الكهرباء مسؤولي المؤسسة الروسية للطاقة الذرية

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كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا لتنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة تأتي امتدادًا للعلاقات التاريخية بين الشعبَين، مؤكدًا استمرار العمل طبقًا للخطة والجداول الزمنية والاتفاقيات الخاصة بتصنيع المعدات وغيرها من قِبل القائمين على مشروع الضبعة، سواء من الجانب المصري أو الروسي، والشركات العالمية المشاركة في المشروع.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أندري بيتروف، النائب الأول لمدير عام المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية "روسآتوم"، ورئيس شركة "آتوم ستروي إكسبورت" القائمة على تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة؛ لبحث مستجدات تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة في إطار برنامج مصر النووي السلمي لتوليد الكهرباء.

وقالت وزارة الكهرباء، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن ذلك جاء في مستهل زيارة الوزير إلى العاصمة الروسية موسكو؛ للمشاركة في اجتماعات وزراء الطاقة لدول "بريكس" وأسبوع الطاقة الروسي.

واستعرض الوزير برنامجَ العمل والمخطط الزمني والبرامج التدريبية ومراحلها المختلفة، ومنح رخص التشغيل لكوادر "المحطات النووية"، ودور المحطة المرجعية في ليننجراد ومركز التدريب التابع لها في تأهيل وتدريب ومنح الصلاحية للأطقم التابعة لهيئة المحطات النووية.

وأشار عصمت إلى أن استراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها تقوم على التوسع وزيادة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، لا سيما الكهرباء المولدة بواسطة الطاقة النووية.

ونوه البيان بأن الوزير سيقوم بزيارة محطة ليننجراد المرجعية للطاقة النووية ومركز التدريب الخاص بها، ومن ثم سيلتقي قيادات الطاقة النووية في روسيا وشركة "روسآتوم"، ويجري مشاورات ومباحثات مع قيادات المحطات النووية لتوليد الكهرباء؛ للاطمئنان على مجريات ومعدلات التنفيذ الخاصة بمحطة الضبعة.

الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء مشروع المحطة النووية
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