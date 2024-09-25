الطقس.. الأرصاد: انخفاض جديد للحرارة في هذا الموعد

كتب- أحمد السعداوي:

كشف محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على البلاد خلال الفترة المقبلة مع بداية فصل الخريف، حيث سيكون هناك اعتدال في الأحوال المناخية على أغلب الأنحاء خلال فترات الليل.

وأضاف خلال لقائه على قناة صدى البلد، أن درجات الحرارة على البلاد خلال الفترة الحالية تتراوح بين 28 و30 درجة على السواحل الشمالية، وبين 32 و33 درجة على القاهرة الكبرى.

وتابع مدير عام مركز التنبؤات والإنذار المبكر: التعرض لأشعة الشمس يجعل المواطنين تستشعر بأن هناك ارتفاع في درجات الحرارة، لإننا في فترة انتقالية بين فصل الصيف وفصل الخريف.

وأردف محمود شاهين: بعد 72 ساعة سنستمتع بالأجواء الخريفية، وسيكون هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، مع وجود شبورة مائية خفيفة على أغلب الأنحاء نهارًا، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أمطار على البلاد خلال الـ48 ساعة المقبلة.