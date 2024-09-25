حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 25-9-2024

القاهرة - أ ش أ:

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة طقس اليوم الأربعاء 2024-9-25، على كافة المحافظات في أنحاء الجمهورية.

ووفقا لخبراء هيئة الأرصاد الجوية، فإن من المتوقع أن تكون حالة طقس اليوم الأربعاء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وبحسب الخبراء، فإنه من المتوقع أن يكون طقس اليوم شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية، فإنه من المتوقع أن تتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقربية من المسطحات المائية.

ومن المقرر أن تنشط رياح معتدلة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى المتر ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من المتر ونصف إلى مترين ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر المدينة:

• المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 32 22

العاصمة الادارية 33 21

6 اكتوبر 33 21

بنها 32 22

دمنهور 31 21

وادى النطرون 31 21

كفر الشيخ 30 22

المنصورة 31 22

الزقازيق 32 22

شبين الكوم 31 22

طنطا 31 22

دمياط 29 23

بورسعيد 30 23

الاسماعيلية 33 21

السويس 32 23

العريش 30 22

رفح 29 22

رأس سدر 33 23

نخل 31 17

كاترين 27 14

الطور 33 26

طابا 30 24

شرم الشيخ 36 26

الاسكندرية 30 23

العلمين 29 22

مطروح 29 22

السلوم 34 23

سيوة 36 21

رأس غارب 35 26

الغردقة 36 25

سفاجا 36 26

مرسى علم 37 26

شلاتين 37 27

حلايب 35 29

أبو رماد 35 28

رأس حدربة 33 28

الفيوم 33 22

بني سويف 33 22

المنيا 35 21

أسيوط 36 22

سوهاج 36 22

قنا 37 25

الأقصر 38 24

أسوان 38 26

الوادى الجديد 37 25

أبوسمبل 38 26