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موعد جنازة الإعلامي أيمن يوسف

01:29 ص الأربعاء 25 سبتمبر 2024

أيمن يوسف

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كتب-عمرو صالح:

توفي الإعلامي المصري أيمن يوسف، مذيع القناة الفضائية المصرية، خلال الساعات الماضية، تاركًا أثرًا إعلاميًا متميزًا.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة وتشييع جثمان الإعلامي الراحل، اليوم الأربعاء 25 سبتمبر، عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.

كان الإعلامي محمد عبده بدوي، قد كتب عبر "فيسبوك": "إنّا لله وإنّا إليه راجعون، خبر حزين ومفجع، رحيل الزميل العزيز الخلوق أيمن يوسف المذيع بالتليفزيون المصري، ربنا يرحمك ويغفر لك ويصبر أسرتك الكريمة وكل محبيك".

وخيمت حالة من الحزن والأسى على أصدقاء الفقيد اللذين انهمرت أدعيتهم له بالرحمة والمغفرة.

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