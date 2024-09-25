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اليوم.. رئيس هيئة الدواء يكشف آليات سحب الأدوية منتهية الصلاحية

05:00 ص الأربعاء 25 سبتمبر 2024

ادوية

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كتب- أحمد جمعة:

يعقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، مؤتمرًا صحفياً اليوم الأربعاء؛ للكشف عن إجراءات وآليات سحب الأدوية منتهية الصلاحية.

ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر بمقر الهيئة بالمنصورية، بحضور ممثلين عن غرفة صناعة الدواء، وعدد من شركاء الصناعة.

وسبق أن أعلنت الهيئة تمكن التفتيش الصيدلي بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين من ضبط مكان غير مرخص، عبارة عن ٣ طوابق، يقوم بتصنيع بعض المستحضرات الصيدلية بمنطقة العاشر من رمضان محافظة الشرقية.

وأهابت هيئة الدواء بكافة الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة، للإبلاغ عن المخالفات التي تخص المستحضرات أو المنشآت الصيدلية من خلال الخط الساخن ١٥٣٠١.

علي الغمراوي هيئة الدواء المصرية غرفة صناعة الدواء
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