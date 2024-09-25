وفاة الإعلامي أيمن يوسف.. وعمرو الفقي ينعيه

كتبت- داليا الظنيني:

توفي اليوم الإعلامي أيمن يوسف المذيع بالتلفزيون المصري، حيث أعلن زملاؤه بالهيئة الوطنية للإعلام عن وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد نعاه عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: "رحمة الله على أيمن يوسف المذيع بالتلفزيون المصري.. ربنا يرحمه ويحسن إليه ويغفر له ويجعل مثواه الجنه ويصبر أهله وأصدقائه".

واشتهر الإعلامي أيمن يوسف بتقديم البرامج الدينية والتراثية والوطنية عبر التلفزيون المصري خلال فترة عمله في الهيئة الوطنية للإعلام وخاصة القناة الفضائية المصرية التي قدم فيها آخر برامجه.

وقدم أيمن يوسف بالتلفزيون المصري برامج عدة، منها برنامج سر المكان آخر برامجه، وبرنامج معًا نرتقي، وبرنامج ملتقى الفكر الإسلامي.

ومن المقرر تحديد موعد جنازة وعزاء الإعلامي الراحل أيمن يوسف في وقت لاحق.