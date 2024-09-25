بدرجات الحرارة "المحسوسة".. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان رسمي)

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم الأربعاء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقربية من المسطحات المائية وتنشط رياح معتدلة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى المتر ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من المتر ونصف إلى مترين ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر