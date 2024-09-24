صراع الفيلة.. مصطفى الفقي يكشف كواليس الحرب على لبنان ودور حزب الله

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسى، أن إيران تستغل ما يحدث لمصلحة حوارها مع الغرب، وأن ما يحدث فى المنطقة صراع على النفوذ وليس صراعا من أجل القضية الفلسطينية.

وطالب "الفقي"، خلال حواره لبرنامج "يحدث فى مصر"، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، على فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الثلاثاء، الطرف العربى أن يراجع وضعه ومواقفه، معقبا: العرب ليسوا على قلب رجل واحد، موضحا أن الخسائر كبيرة لجميع الأطراف بسبب أحداث غزة.

وأوضح أن اجتماعات الأمم المتحدة بمثابة ترمومتر عالمى لمواقف الدول، لافتا إلى أن الأمم المتحدة منبر دولي ولها تأثير أدبي مهم فى الصراعات الدولية والإقليمية.

وأكد أنه عندما تتصارع الفيلة تموت الحشائش وهذا ما يحدث فى لبنان حاليا، موضحا أن الأيام الأخيرة كانت مؤلمة لحزب الله.

وأشار إلى أن العمليات العسكرية أصابت العديد من مواقع حزب الله فى لبنان، مؤكدا أن لبنان ليس لها ذنب أن تدخل طرفا فى هذا الصراع.

واستطرد أن حزب الله يريد أن يخرج من هذا الصراع خاصة فى ظل تراجعه تكنولوجيا، مشيرا إلى أنه مع سرعة التطورات تقترب النهايات، وهذا ما يحدث على الساحة الآن.