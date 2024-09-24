لأول مرة.. إصدارات "الأعلى للشئون الإسلامية" تشارك في معرض نقابة الصحفيين

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تشارك وزارة الأوقاف لأول مرة في أول معرض للكتاب تقيمه نقابة الصحفيين بمقرها بالقاهرة، حيث تشارك وزارة الأوقاف بجميع إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من كتب، وموسوعات، ومنتخبات.

يأتي ذلك في ضوء بناء الإنسان وبناء الشخصية المصرية والذي هو أحد أهم المحاور الأربعة التي تعمل عليها وزارة الأوقاف.

جدير بالذكر أن معرض نقابة الصحفيين ينطلق غدًا الأربعاء، ويستمر خلال الفترة من الأربعاء 25 سبتمبر حتى السبت 5 أكتوبر.