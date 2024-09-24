إعلان

BBC

لأول مرة.. إصدارات "الأعلى للشئون الإسلامية" تشارك في معرض نقابة الصحفيين

11:17 م الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

نقابة الصحفيين

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تشارك وزارة الأوقاف لأول مرة في أول معرض للكتاب تقيمه نقابة الصحفيين بمقرها بالقاهرة، حيث تشارك وزارة الأوقاف بجميع إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من كتب، وموسوعات، ومنتخبات.

يأتي ذلك في ضوء بناء الإنسان وبناء الشخصية المصرية والذي هو أحد أهم المحاور الأربعة التي تعمل عليها وزارة الأوقاف.

جدير بالذكر أن معرض نقابة الصحفيين ينطلق غدًا الأربعاء، ويستمر خلال الفترة من الأربعاء 25 سبتمبر حتى السبت 5 أكتوبر.

وزارة الأوقاف قابة الصحفيين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية معرض نقابة الصحفيين إصدارات الأعلى للشئون الإسلامية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
متحدث الوزراء: الاستثمار في صناديق الذهب يوفر "المصنعية" عند البيع

إعلان

إعلان

مصراوي يكشف: الفخ الروسي.. تجنيد مصريين بإغراء المال والجنسية- تحقيق استقصائي