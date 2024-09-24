كارثة على السودان.. "العسكري" يحذر من انهيار سد النهضة

كتبت - داليا الظنيني:

كشف الدكتور هشام العسكري، أستاذ علوم الأرض والاستشعار عن بعد في جامعة تشابمان الأمريكية، عن كواليس رصد الأقمار الصناعية لإجراءات بالقرب من سد النهضة الإثيوبي قد تتسبب في حدوث "كارثة" على دولة السودان.

وقال "العسكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على قناة "الحدث اليوم": إن الأقمار الصناعية رصدت وجود "إزاحة رأسية" على جانبي السد، والتي تؤثر بشكل كبير على سلامة سد النهضة وتعرضه للانهيار.

وأوضح أن الإزاحة التي حدثت على جانبي السد خطيرة للغاية، وقد تترتب عليها آثار جسيمة إذا انهار السد تمامًا، ولا يمكن تخيل الآثار المترتبة على السدود في السودان.