مستشار الرئيس يكشف طرق الوقاية من خطر الإصابة بـ "بكتيريا الإيكولاي"

كتبت - داليا الظنيني:

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، مستجدات الأمور الصحية لأهالي أسوان، مؤكدًا أن الأوضاع مستقرة حاليًا ولا توجد أي خطورة.

وأضاف عوض، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن إصابة أعداد كبيرة من الأهالي في منطقة معينة بأسوان هي ما أحدث حالة من القلق التي شاهدناها خلال الأيام الماضية.

وتابع: إن إصابة المواطنين بالنزلات المعوية عادةً ما يكون بسبب التلوث في الطعام والشراب، ولكن تم التأكد من سلامة وصحة المياه من قبل الجهات المعنية.

وأكد أن هناك ميكروبًا يصيب الجهاز التنفسي وآخر يصيب الجهاز الهضمي، فبكتيريا الإيكولاي تكون موجودة في البراز وتصيب الجهاز الهضمي.

وأوضح أن الميكروب يمكن أن ينتقل لأي مواطن دون الإصابة بالمرض بسبب مناعته، حيث يمكن انتقالها من خلال لمس الخبز والأيدي غير النظيفة، لذا يجب الاهتمام بالنظافة الجيدة للأيدي عند تناول الطعام والشراب.

وأشار تاج الدين إلى أن هناك طرقًا عديدة ومختلفة للوقاية من خطر الإصابة ببكتيريا الإيكولاي، ومن بينها: الاهتمام بنظافة المياه وخلوها من الحشرات، والتأكد من نظافة الطعام والشراب.