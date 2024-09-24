برلماني يدين التصعيد الإسرائيلي الغاشم في لبنان.. ويؤكد ضرورة تسوية أزمات المنطقة سلمياً

كتب- نشأت علي:

أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، التصعيد الإسرائيلي الغاشم في لبنان، والعمليات العسكرية الموسعة التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي والتي تسببت في سقوط مئات اللبنانيين، فضلًا عن استهداف البنية التحتية، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا لسيادة لبنان في ظل صمت وعجز دولي غير مسبوق. وأكد أن ما تقوم به إسرائيل يعكس إصرارًا أعمى على تكبيد المنطقة خسائر ضخمة بسبب الحروب والصراعات التي تتعمد دول الاحتلال إشعالها.

وقال محسب في بيان اليوم، إن الدولة المصرية سبق أن حذرت مرارًا من مخاطر استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وبينما تستمر مصر في جهودها لوقف إطلاق النار في غزة، تتعمد إسرائيل فتح جبهة أخرى في لبنان من خلال عمليات عسكرية مكثفة استهدفت مناطق في جنوب لبنان ووصلت إلى العاصمة اللبنانية بيروت. وطالب القوى الدولية ومجلس الأمن بالتدخل الفوري لوقف التصعيد الإسرائيلي في المنطقة الذي يهدد مصير شعوبها ويطيح بكل فرص السلام.

وشدد وكيل لجنة الشئون العربية على ضرورة تسوية الأزمة بشكل سلمي ووقف التصعيد فورًا، والبدء في تطبيق قرار مجلس الأمن 1701، وإتاحة الفرصة أمام الحلول الدبلوماسية، خاصة وأن التصعيد العسكري سيؤدي فقط إلى تفاقم الأزمة، وهو ما سيكون له تداعيات شديدة الخطورة، ليس فقط على المنطقة، ولكن على الأمن والسلم الدوليين أيضًا. وأضاف أن استمرار القصف الإسرائيلي واستهداف جنوب لبنان قد يمهد لشن عملية اجتياح بري على البلدات الحدودية اللبنانية.

وأكد محسب ضرورة إيجاد تسوية سلمية للقضايا العالقة في المنطقة، وخاصة القضية الفلسطينية باعتبارها مفتاح استقرار المنطقة. وأشار إلى أهمية إنهاء الحرب الإسرائيلية الظالمة على قطاع غزة، من خلال بدء مسار سياسي يستهدف تنفيذ حل الدولتين، واحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على الحدود التي أقرتها الأمم المتحدة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.