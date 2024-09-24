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مياه النيل حياة أو موت.. برلماني: تصريحات وزير الخارجية عن سد النهضة "حاسمة"

08:36 م الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

النائب محمود قاسم

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كتب- نشأت علي:

وصف النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، حول ملف سد النهضة بأنها واضحة وحاسمة.

وأكد وزير الخارجية في تصريحات تلفزيونية، أن مصر دولة قادرة على الدفاع عن مصالحها وأمنها المائي في قضية سد النهضة الإثيوبي، مُشددًا على تمسكها بحقوقها المائية في نهر النيل، وأنه لا تفريط فيها ولا تهاون.

وأعرب قاسم، في بيان له أصدره اليوم، عن ثقته التامة في قدرة الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الحفاظ على نهر النيل وحقوقها التاريخية في مياهه، معلنًا اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور بدر عبد العاطي بأن المياه قضية وجودية وحياة أو موت بالنسبة لمصر، حيث إن مصر الدولة الوحيدة التي تعتمد بشكل كامل على مصدر وحيد للمياه، وهو نهر النيل الخالد.

وقال النائب محمود قاسم: "إن وزير الخارجية والهجرة أصاب كبد الحقيقة عندما أكد أن هذا النهر دولي عابر للحدود، وبالتالي ينطبق عليه القانون الدولي. وسندافع عن مصالحنا في إطار هذا القانون." مثمّنًا تأكيد الوزير بكل قوة وحسم أن مصر دولة قادرة على الدفاع عن مصالحها وأمنها المائي. وأكد أنه في حالة وقوع ضرر، سنقوم بالدفاع عن مصالحنا دون أي تهاون، لأن الأمر يخص مصالح وأمن واستقرار أكثر من 110 ملايين نسمة. ولا يمكن أن نضع مصالح هذا الشعب العظيم رهينة لأهواء طرف هنا أو هناك، مشددًا على ضرورة تأكيد حق مصر في حماية أمنها المائي وصيانته.

النائب محمود قاسم مجلس النواب مياه النيل سد النهضة تصريحات وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي نهر النيل القانون الدولي
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