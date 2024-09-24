حملات تفتيش وفحص.. إجراءات جديدة مع المتلاعبين بالعدادات مسبقة الدفع والقديمة

كتب- محمد صلاح:

بدأت شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، خلال الفترة الحالية، اتخاذ بعض الإجراءات للتصدي لأية ممارسات خاطئة.

وقال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه تم توجيه شركات التوزيع بتشكيل لجان مستمرة بمختلف الإدارات التابعة لكل شركة تتولى متابعة انتظام المواطنين في شحن العدادات مسبقة الدفع، وفقًا لحمل كل وحدة أو عقار من خلال مراجعة الاستهلاكات ومقارنتها بالفترات السابقة، مع التنسيق أيضًا مع مسؤولي شركة "شعاع"؛ للتأكد من صحة وسلامة تركيب العداد.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه تم في سرية تامة تشكيل لجان للتفتيش على العدادات مسبوقة الدفع التي لا تقوم بشحن الكارت بقيمة مناسبة، وكذلك أصحاب العدادات القديمة الذين تصدر لهم فواتير كهرباء لا تتناسب مع حجم الأجهزة الكهربائية الموجودة على أرض الواقع.

ونوه المصدر بأنه تم التنبيه على استمرار أعمال التفتيش على العدادات مسبقة الدفع كل شهرَين؛ خصوصًا في فصل الصيف، بالإضافة أيضًا إلى المتابعة الدورية عند ورود معلومات عن شحن كارت العداد بمبالغ ضئيلة لا تتناسب مع منطقية الاستهلاك، على أن تقوم لجان التفتيش بممارسة عملها لإمكانية التحقق من صحة أو عدم صحة اكتشاف وجود تلاعب في العداد أو توصيل التيار من خلف العداد من عدمه .

وأكد المصدر أن شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية مستمرة في توجيه حملات تفتيش على المشتركين أصحاب العدادات القديمة الذين تصدر لهم فواتير كهرباء بمبلغ بسيط، خلاف الشقق المغلقة التي تصدر لها فاتورة كهرباء بقيمة 9 جنيهات، أما ما دون ذلك فيتم توجيه حملات لفحص العداد، وكشف حدوث خلل أو تلاعب أو سرقات للكهرباء.