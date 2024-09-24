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محافظ الجيزة: رفع 170 حالة إشغال مقامة بالمخالفة بالطريق العام بالمنيب

04:21 م الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة

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الجيزة- أ ش أ:

تابع محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، اليوم جهود حملات حي جنوب الجيزة في إزالة الإشغالات والتعديات من الطريق العام وتيسير الحركة المرورية حيث شن حي جنوب حملة مكبرة بنطاق قطاع المنيب أسفرت عن إزالة 13 كشكا وفاترينة وعشش مخالفة مقامة بالطريق العام تعيق حركة المارة والمركبات وتعكس مظهر غير حضاري.

وشملت الحملات - وفق بيان المحافظة - رفع 170 حالة إشغال متنوعة ما بين حوامل لمعروضات بنهر الطريق ومناضد ومقاعد وإشغالات لمقاهي ومحال تعيق حركة المواطنين وذلك بمتابعة من الدكتور أشرف تامر رئيس حي جنوب، وقد تم التحفظ على الإشغالات بمخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية.

وشملت الحملات كذلك تنفيذ أعمال تجريد وتمهيد ورفع كفاءة لمسار الطريق وتحسين حالة النظافة بمنطقة المنيب.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة شن حملات تحقيق الانضباط بالشارع وعدم السماح بأي تعد على الطريق العام لتسهيل حركة المواطنين.

هذا المحتوى من

Asha
المهندس عادل النجار اشغالات الطريق العام الحركة المرورية
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