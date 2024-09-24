السفيرة الأمريكية بالقاهرة تهدي مكتبة مصر العامة 600 كتاب من مقتنيات المركز الثقافي

القاهرة- أ ش أ:

أهدت السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى، مكتبة مصر العامة مجموعة كتب من مقتنيات المركز الثقافي الأمريكي بالقاهرة، بلغ عددها ما يقرب من 600 إصدار في مجالات المعرفة بشكل عام من بينها الشعر والتاريخ والأدب والثقافة الأمريكية .

جاء ذلك خلال زيارة السفيرة الأمريكية لمكتبة مصر العامة بالدقي، اليوم الثلاثاء، حيث استقبلها رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة السفير عبد الرؤوف الريدي، ومدير صندوق مكتبات مصر العامة السفير رضا الطايفي، ورافقها كل من مدير المركز الثقافي الأمريكي بالقاهرة أربي خاشتريان، ورئيس الخدمات المعلوماتية في المركز علا عبد العزيز، وأخصائي المشاركة العامة الإقليمية في المساحة الأمريكية بشمال إفريقيا دونا ويس، وذلك بحضور عضو مجلس الإدارة أشناديل حلمي الثاني، ومديرة المكتبة رانيا شرعان، ومنسق عام مكتبات مصر العامة الدكتور أحمد أمان، ومدير المكتب الفني إيمان حلمي.

ورحب السفير الريدي بسفيرة أمريكا والوفد المشارك لها في زيارتها لمكتبة مصر العامة، موضحا أن الزيارة تؤكد على عمق العلاقات الثقافية بين البلدين والتبادل الثقافي والمعرفي بينهم في العديد من المجالات المختلفة.

وتقدم السفير الريدي بالشكر إلى سفيرة أمريكا على إهدائها لمجموعة الكتب إلى المكتبة، مثمنًا دورها في التعاون الثقافي مع المكتبة.

من جانبه، أكد مدير صندوق مكتبات مصر العامة، السفير رضا الطايفي، أهمية التعاون الثقافي بين البلدين متمثلا في مكتبة مصر العامة والسفارة الأمريكية بالقاهرة، لافتا إلى أن العمل الثقافي رابط بين الشعوب المختلفة .

من جهتها، أعربت السفيرة الأمريكية بالقاهرة عن سعادتها بزيارة مكتبة مصر العامة، مشيدة بالدور الثقافي الذي تقدمه لروادها من الكبار والصغار، مؤكدة أن مكتبة مصر العامة تعد منارة ثقافية عالمية تسير على خطى المكتبات العالمية سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها من الدول الأوروبية.

وتحدثت السفيرة عن إمكانية التعاون الثقافي مع المكتبة في المجالات الإلكترونية وتعليم اللغة الإنجليزية، وغيرها من المجالات التي تخدم رواد المكتبة، معربة عن سعادتها بمشاركة 5 من قيادات مكتبات مصر العامة في برنامج التدريبات السنوية التي تنظمها السفارة الأمريكية، مؤكدة أن البرنامج سيتيح لهم زيارة أحدث المكتبات الأمريكية، والتعرف على كيفية استفادة المجتمعات من تلك المكتبات، والدور الذي تلعبه .

وتفقدت السفيرة قاعات المكتبة؛ حيث استمعت لشرح من مديرة المكتبة رانيا شرعان عن محتويات المكتبة وما تقدمه من أنشطة متنوعة للجمهور، وحصلت السفيرة الأمريكية على عضوية مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، واستعارت 4 كتب من مقتنيات المكتبة.

