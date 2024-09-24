وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي

كتب- محمد سامي:

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لأحد تشكيلات القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي، والذي نُفذ على مدار عدة أيام في إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

جاء ذلك بحضور الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء أركان حرب ياسر كمال الطودي، قائد قوات الدفاع الجوي، كلمة أكد خلالها حرص رجال قوات الدفاع الجوي على الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية القتالية، بما يمكنهم من تنفيذ المهام التي تُوكل إليهم في الدفاع عن أمن وسلامة الوطن ضمن منظومة العمل المتكاملة للقوات المسلحة لحماية سماء مصر وتأمين مجالها الجوي.

ونقل الفريق أول عبد المجيد صقر، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي لتنفيذ المهام التي تُوكل إليهم.

كما ناقش عددًا من المشاركين في أسلوب إدارتهم لمختلف مواقف العمليات، مشيدًا بإجراءات التخطيط والتنظيم وتنسيق التعاون بين عناصر القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي وقدرتها على تنفيذ المهام المشتركة لمجابهة التهديدات الجوية المختلفة بما يعكس الاستعداد القتالي العالي للعناصر المشاركة بالمشروع.

وكان الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض القرارات وإجراءات تنظيم التعاون المنفذة من مختلف التخصصات، كما ناقش عددًا من القادة والضباط في تنفيذهم لمهامهم وفرض عددًا من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء إدارة العمليات.