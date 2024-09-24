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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 24-9-2024

05:58 ص الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

طقس حار

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كتب- محمد فتحي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 24-9-2024، على معظم أنحاء البلاد.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يسود طقس اليوم الثلاثاء حار رطب نهارًا على معظم الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلا.‬

وبحسب الهيئة، فإنه من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 24-9-2024 الآتي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 32 درجة، والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 درجة، والمحسوسة 32 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 35 درجة، والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 درجة، والمحسوسة 35 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 37 درجة، والمحسوسة 38 درجة مئوية.

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