حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 24-9-2024
كتب- محمد فتحي:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 24-9-2024، على معظم أنحاء البلاد.
ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يسود طقس اليوم الثلاثاء حار رطب نهارًا على معظم الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلا.
وبحسب الهيئة، فإنه من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية.
وتسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 24-9-2024 الآتي:
- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 32 درجة، والمحسوسة 34 درجة مئوية.
- السواحل الشمالية: العظمى 29 درجة، والمحسوسة 32 درجة مئوية.
- جنوب سيناء: العظمى 35 درجة، والمحسوسة 37 درجة مئوية.
- شمال الصعيد: العظمى 33 درجة، والمحسوسة 35 درجة مئوية.
جنوب الصعيد: العظمى 37 درجة، والمحسوسة 38 درجة مئوية.
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