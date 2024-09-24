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نقيب الفلاحين يكشف عن سبب ارتفاع أسعار الجوافة

05:30 ص الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

حسين أبو صدام نقيب الفلاحين

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كتب- عمرو صالح:

كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، عن سبب ارتفاع أسعار الجوافة بالأسواق خلال الموسم الحالي.

وقال "أبو صدام"، لمصراوي، إن ارتفاع أسعار الجوافة بالأسواق يرجع لعدة أسباب أولها ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف بمعدلات غير طبيعية.

وأضاف: "كما أن المساحة المزروعة في مصر محدودة للغاية حيث أن اجمالي المحصول من ٥٠ ألف فدان فقط"، موضحًا أن المزارعين عزفوا عن زراعتها بسبب شروط تصديرها الصارمة.

وشهدت أسعار الجوافة ارتفاعا في أسعارها بمختلف الأسواق خلال الفترة الماضية إذ وصل سعر الكيلو منها إلى ٤٠ جنيهًا في بعض المناطق.

حسين أبو صدام ارتفاع أسعار الجوافة نقيب الفلاحين
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