شبورة مائية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الأحد ٢٩ سبتمبر على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

‫إضافة إلى شبورة مائية خلال الساعات الصباحية الأولى على المناطق الزراعية والطرق القريبة منه المسطحات المائية، مع رياح معتدلة تنشط أحيانا على فترات.