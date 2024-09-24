شبورة مائية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
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كتب- عمرو صالح:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الأحد ٢٩ سبتمبر على معظم أنحاء البلاد.
وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.
إضافة إلى شبورة مائية خلال الساعات الصباحية الأولى على المناطق الزراعية والطرق القريبة منه المسطحات المائية، مع رياح معتدلة تنشط أحيانا على فترات.
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