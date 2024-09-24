برلماني: مشاركة منتدى شباب العالم بقمة المستقبل يعكس اهتمام الرئيس بـ"تمكين الشباب"

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل بنيويورك، خطوة نوعية تسلط الضوء على دور الشباب المصري في الساحة الدولية، لافتًا إلى أن المنتدى يعكس رؤية القيادة السياسية المصرية بشأن تمكين الشباب من قيادة المستقبل، ويؤكد على أهمية دعم الدولة المصرية لقدرات الشباب في مختلف المجالات.

وأوضح "البدري"، أن مشاركة الشباب المصري في القمة تعزز من صورة مصر كدولة تهتم بإعداد جيل جديد قادر على الابتكار والمشاركة في القضايا العالمية، لافتًا إلى أن المبادرات التي أطلقها منتدى شباب العالم، مثل ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تفتح آفاقًا جديدة للشباب لتحويل أفكارهم إلى مشروعات واقعية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشاد بتلك المشاركة مؤكدًا أنها خطوة تعكس الدور الريادي الذي تلعبه مصر في تمكين الشباب على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن مشاركة المنتدى تأتي في إطار رؤية مصرية واضحة تهدف إلى تعزيز قدرات الشباب في مختلف المجالات، بما في ذلك الصحة، والتي تمثل أحد أعمدة التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن الصحة العقلية والنفسية للشباب تشكل محورًا أساسيًا في رؤية المنتدى.

وأشار إلى أن المنتدى في نسخه السابقة أولى اهتمامًا بالغًا بإطلاق مبادرات تتعلق بدعم الصحة النفسية للشباب، خاصة في ظل التحديات العالمية مثل الأوبئة والضغوط النفسية المتزايدة، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز الوعي بأهمية الصحة النفسية كجزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة، مشيدًا بدور المنتدى في تقديم برامج صحية للشباب تساهم في بناء جيل يتمتع بصحة جيدة تمكنه من المساهمة بفعالية في بناء المجتمع، مؤكدًا أن المنتدى يعد منصة ملهمة للتعاون الدولي في مجالات الصحة العامة، مما يعزز من قدرة الشباب على مواجهة التحديات الصحية التي تواجه العالم.