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عمرو أديب عن السوبر الإفريقي: هنرجع باللقب ومش عايزين نكسب كتير

11:35 م الإثنين 23 سبتمبر 2024

عمرو أديب

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كتب- حسن مرسي:

علق عمرو أديب على مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك قائلا: "إن شاء الله الزمالك هيفوز.. ليه لأ؟".

وخلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر" قال أديب: "إحنا مش عايزين نكسب كتير، أنا حضرت السوبر الإفريقي اللي كان في جنوب إفريقيا في الاستاد وكان عندي لسة شوية شعر في راسي وكسبنا.. ليه الموضوع ميتكررش؟".

وواصل "أديب": "ليه كل أهلاوي يقالبني يقول عازين تتغلبوا كام؟.. هو بقى من الثوابت يعني إن الأهلي يكسب الزمالك؟.. طيب إن شاء الله يوم الجمعة الزمالك هيكسب"، متابعًا: اللهم أعطنا (دِرب) واحد من بتوع أيمن منصور في السوبر الإفريقي الجاي ونرجع باللقب".

عمرو أديب السوبر الإفريقي مباراة السوبر الإفريقي الأهلي والزمالك
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