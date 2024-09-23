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إبراهيم عيسى: توافد الهجرة غير الشرعية إلى مصر وضعت البلد تحت ضغط

11:21 م الإثنين 23 سبتمبر 2024

إبراهيم عيسى

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كتبت- داليا الظنيني:

حذر الإعلامي إبراهيم عيسى، من خطورة توافد الهجرة غير الشرعية إلى مصر على الاقتصاد ورضا المواطنين.

وأكد "عيسى"، خلال برنامجه "حديث القاهرة" أن هناك غضبًا شعبيًا واسع النطاق بسبب السماح بهذه الهجرة، مشيراً إلى أن المهاجرين غير الشرعيين يمثلون عبئاً كبيراً على الموارد الاقتصادية للبلاد، ويتسببون في ارتفاع الأسعار وتناقص فرص العمل للمواطنين.

وقال مقدم "حديث القاهرة": "الهجرة غير الشرعية هي أحد أهم أسباب الضائقة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، فهي تمثل تهديداً مباشراً لأمننا الاقتصادي والاجتماعي". وأضاف أن هذه الهجرة الجماعية تؤثر سلباً على البنية التحتية للبلاد، وتزيد من الضغط على الخدمات العامة.

وشدد الإعلامي إبراهيم عيسى، على ضرورة التمييز بين الهجرة غير الشرعية واللجوء، مؤكداً أن مصر ملزمة قانوناً وإنسانياً باستقبال اللاجئين وتوفير الحماية لهم.

إبراهيم عيسى الهجرة غير الشرعية برنامج حديث القاهرة فرص العمل المهاجرين اللاجئين
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