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جار عمليات التبريد.. بيان عاجل من الجيزة بشأن حريق مدينة الإنتاج الإعلامي

10:43 م الإثنين 23 سبتمبر 2024

حريق الحي الشعبي في مدينة الإنتاج الإعلامي

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كتب- محمد أبو بكر:

توجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، لموقع الحريق الذي نشب بديكور أحد مواقع التصوير بمدينة الانتاج الإعلامي لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية فى إخماده.

واكد محافظ الجيزة انه فور اندلاع الحريق توجهت قوات الحماية المدنية للتعامل الفوري معه حيث تم الدفع بعدد من سيارات إلاطفاء وتمت السيطرة على الحريق تمامًا والحد من انتشاره إلى أماكن أخرى ولم ينجم عن الحريق أي خسائر في الأرواح؛ لافتا أنه جاري الان عمليات التبريد للإطمئنان على السيطرة على الحريق تماما وتباشر أجهزة التحقيق المعنية التحقيقات اللازمة في هذا الشأن.

حريق مدينة الإنتاج الإعلامي مدينة الإنتاج الإعلامي الجيزة المهندس عادل النجار
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