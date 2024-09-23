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بينها الضغط والأورام.. هيئة الدواء: ضخ كميات إضافية من الأدوية المهمة بالسوق المحلي

10:04 م الإثنين 23 سبتمبر 2024

هيئة الدواء المصرية

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كتب- أحمد جمعة:
أعلنت هيئة الدواء المصرية، ضخ كميات إضافية من العديد من المستحضرات الدوائية المهمة أبرزهم أدوية الضغط والقلب والسكر والأورام والمضادات الحيوية.

وتتضمن هذه المستحضرات أصنافًا من مجموعات علاجية متعددة، مع استمرار المتابعة لضمان توافرها بشكل مستمر، ومن تلك المستحضرات على سبيل المثال:

VIDROP DROPS 2800IU 15ML, ASPOCID TABS 75MG, BETADERM CREAM .1% 30G, ALPHINTERN C.TAB , ANALLERGE TABS 4MG , CARVID TABS 6.25MG , ROWATINEX CAPS

وللاطلاع على قائمة الأدوية التي تم تعزيز كمياتها اضغط هنا..

يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على متابعة سوق الدواء، واستمرار جهود هيئة الدواء المصرية لضمان توافر الأدوية الضرورية في السوق المحلي.

هيئة الدواء المصرية

هيئة الدواء المصرية المستحضرات الدوائية الأدوية
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