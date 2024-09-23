استجابة لشكوى مواطن.. إزالة أدوار مخالفة بأحد عقارات المعادي

"مصر للتأمين": تعويضات تصل إلى 30 جنيهًا لكل ألف كتكوت نافق -تفاصيل

كتب- محمد نصار:

تابعت وزارة التنمية المحلية، الشكوى الواردة إليها من أحد المواطنين بشأن وجود بناء مخالف وقيام صاحب عقار بمنطقة شارع حسن إبراهيم بكورنيش المعادي بالقرب من نزلة شارع البنك التابع لحي دار السلام ببناء عدد من الأدوار المخالفة مما يؤثر على سلامة العقار وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وعلى الفور، تواصلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، مع الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وأشرف منصور، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وتم التحرك من أجهزة المحافظة والتأكد من صحة الشكوى والإفادة بأن المخالف استكمل البناء بدون ترخيص، وتم بالفعل إيقاف أعمال البناء المخالف وإزالة الحوائط الحاملة والأعمدة والسقف ومصادرة مواد البناء المستخدمة وتكسير الشدة الخشبية وإزالة الأدوار المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحب العقار والمقاول من جانب المحافظة.

وشددت الدكتورة منال عوض، على أنه لا تهاون في التصدي بحسم لحالات البناء المخالف، مؤكدة أنها تتابع يوميًا مع القيادات التنفيذية بالمحليات، جهود التصدي بكل حسم وقوة لمحاولات بعض المواطنين للقيام بالبناء المخالف.

وأشارت إلى أنه سيتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون تجاه المخالفين.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها في المهد لتكون رسالة للمخالفين بعدم تكرار المخالفة.

وأضافت الدكتورة منال عوض، أنه يتم الاستجابة السريعة والاهتمام الفعلي في الرد على أي شكاوى ترد للوزارة بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة من المحليات، موضحة أن حل مشكلات المواطنين والقضاء على المخالفات هي أحد العناصر المهمة في تقييم القيادات المحلية بجميع المحافظات.