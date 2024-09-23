إعلان

BBC

"ليه سبتونا 6 أيام لحين ظهور سبب إصابات أسوان؟".. وزير الصحة يوضح

02:07 م الإثنين 23 سبتمبر 2024

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أحمد جمعة:

علق الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على التساؤلات المتعلقة بأسباب تأخر إعلان نتائج تحاليل عينات المصابين بنزلات معوية في أسوان لنحو 6 أيام.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الإثنين من أسوان؛ للكشف عن سبب إصابة عدد من مواطني منطقتي "أبو الريش" ودراو في أسوان بنزلات معوية حادة.

وقال وزير الصحة: "البعض سأل ليه سبتونا 6 أيام؟.. نحن نقوم بإجراء تسلسل جيني لسلالات بكتيريا الإيكولاي، ومزرعة للعينات حتى نخرج بمعلومة علمية موثقة عن هذه البكتيريا".

وأوضح "عبدالغفار" أن الإصابة بالنزلات المعوية في أسوان، يقف ورائها إصابة الحالات ببكتيريا "الإيكولاي".

وأشار إلى أن دخول بعض المصابين بالنزلات المعوية إلى الرعاية المركزة، يعود إلى فقدان السوائل في الجسم لفترة طويلة، ما يؤدي إلى جفاف، والذي له أضرار تؤثر على المؤشرات الحيوية في الجسم ومنها الكلى.

وقال الوزير: "في الطبيعي أن تكون حالات إسهال وقيء ولكن في بعض السلالات المتحورة هناك خطورة".

وأوضح "عبدالغفار" أن تلك المجموعة من الميكروبات تنقل عن طريق المياه الملوث بالبراز أو الطعام الملوث وهي مجموعة من البتكيريا السلبية التي تسبب عدوى في الجهاز الهضمي والمسالك البولية وفي بعض الأحيان تسبب مرضا شديدًا خصوصا للمصابين بضعف المناعة وتؤدي لتقلصات شديدة في المعدة وإسهال وقيء.

خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان نزلات معوية إصابات أسوان
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
المفتي يهنئ خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي باليوم الوطني الـ94"

إعلان

إعلان

بكتيريا الإيكولاي.. وزير الصحة يحسم الجدل بشأن المرض الغامض في أسوان
"5 وفيات لم يتأكد ارتباطها بالحدث".. وزير الصحة: 480 شخصًا أصيبوا بنزلات معوية فى أسوان