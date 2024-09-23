وفاة اللواء رؤوف السيد رئيس "الحركة الوطنية".. والحزب: "كان قائدًا وطنيًا"

كتب- محمد فتحي:

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية.

من جانبه، قال حزب الحركة الوطنية، إن صلاة الجنازة على اللواء رؤوف السيد رئيس الحزب، اليوم الإثنين، عقب صلاة العصر بمسجد الثورة بطريق العروبة جامع السلطان حسين سابقا.

وأضاف الحز، أنه من المقرر دفن جثمان الراحل في مقابر العائلة بالقطامية في القاهرة الجديدة.

ونعى حزب الحركة الوطنية المصرية، فقيد الوطن اللواء رؤوف السيد علي، رئيس الحزب، الذي وافته المنية بعد مسيرة طويلة من العطاء الوطني والقيادة الحكيمة.

وقال الحزب: "لقد عرفنا الفقيد قائدًا وطنيًا من الطراز الرفيع، لم يسعَ يومًا إلى مصلحة شخصية أو منفعة ذاتية، كان كل ما يشغل تفكيره هو مصلحة بلده".

وتابع الحزب: "كرّس حياته لخدمة هذا الوطن الغالي، سواء في ميادين الشرف والواجب بالقوات المسلحة، أو من خلال قيادة الحزب بحكمة وتفانٍ في العمل العام، فقد كان مثالاً للنزاهة والقوة والحكمة في اتخاذ القرارات، واضعاً دائماً مصلحة مصر في مقدمة أولوياته".

وأضاف: "إننا في حزب الحركة الوطنية المصرية، نودعه اليوم بمشاعر الحزن والألم علي فراقه، مشاعر ممزوجة بكل معاني الفخر والاعتزاز بما قدمه من تضحيات وجهود عظيمة".

وأوضح الحزب خلال نعيه: "نعاهد روحه الطاهرة أن نواصل على دربه، ملتزمين بالمبادئ والقيم الوطنية التي آمن بها وسعى لتجسيدها على أرض الواقع، نسأل الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا وأسرته الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون".