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تحرك برلماني بشأن مخالفات اتحاد كرة السلة وإخفاقات التأهل للأولمبياد

02:32 ص الإثنين 23 سبتمبر 2024

النائب محمد الجبلاوي

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كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بشأن مخالفات باتحاد كرة السلة المصري.

وأضاف "الجبلاوي"، خلال طلب الإحاطة المقدم أن هناك مخالفات جسيمة باتحاد كرة السلة المصري في التأهل إلى الأولمبياد، مشيرًا إلى الإخفاقات المتتالية لمنتخب مصر.

وأفاد طلب الإحاطة المقدم أن هناك أموال طائلة صرفت بهذا الملف دون تحقيق نتائج ، مضيفا أن وجود رئيس الاتحاد الحالي منذ أكثر من عشرون عاما بين عضو ورئيس مجلس إدارة وكذلك تعيين ابنه محمد مجدي ابو فريخة مدرب عام لمنتخب الناشئين منذ أكثر من ستة سنوات.

وأشار إلى استبعاد مراكز الشباب من الجمعية العمومية ووضع شروط قاسية للترشح لضمان الانتخابات.

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