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الشقة بـ9 ملايين.. إجراء عاجل من رئيس اتحاد الكتاب بعد انتشار إعلانات عن مدينة يملكها

04:11 م الأحد 22 سبتمبر 2024

الدكتور علاء عبد الهادي

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كتب- محمد شاكر:

كشف الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس اتحاد كتاب مصر، أنه قام بتحرير محضر ضد شركة استثمار عقاري، قامت باستغلال اسمه وصورته في الترويج لإنشاء مدينة سكنية جديدة، يصل سعر الشقة بها إلى 9 ملايين جنيه.

وقال عبد الهادي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": قُمت اليوم بتحرير محضر بقسم الشرطة ضد هذه الشركة، وقمت بعمل إنذار على يد محضر لهم، بتغيير هذه الإعلانات، وعمل اعتذار في الصحف اليومية، وإذا لم يفعلوا ذلك سأقاضيهم وأطلب تعويضاً.

وأضاف رئيس اتحاد كتاب مصر: فوجئت اليوم بعدد من المثقفين يهاتفني، حول هذا الأمر ويسخرون منه، ويطلبون مني شققًا بالتقسيط، ومن الممكن أن يستغل البعض هذه الإعلانات في تشويه صورتي.

وأكمل عبد الهادي: بعد بحث؛ اكتشفت أن هذه الشركة لها اسم كبير في السوق العقارية، ولها استثمارات بالمليارات، ولكني لم أجد تفسيرًا لما حدث، وليس لي علاقة بالأمر من قريب أو بعيد

الدكتور علاء عبد الهادي رئيس اتحاد كتاب مصر انتشار إعلانات محضر ضد شركة استثمار عقاري إنشاء مدينة سكنية جديدة
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