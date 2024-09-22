نزلات معوية بأسوان.. الصحة تكشف آخر التطورات بعد المرور على 163 منزلًا

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن آخر تطورات إصابة عدد من مواطني محافظة أسوان بنزلات معوية خلال الأيام الماضية.

وقال "عبدالغفار" لمصراوي، إن بداية ظهور حالات النزلات المعوية يعود إلى 11 سبتمبر الحالي، حين تلاحظ لقطاع الطب الوقائي زيادة في معدلات الإبلاغ والتردد على المستشفيات لتلك الحالات التي تعاني من أعراض تشمل "غثيان وقيء وإسهال".

وشدد على أن الإبلاغ عن النزلات المعوية كان في قرية أبو الريش وبعض القرى القريبة منها بمركز دراو، وليس في كل مناطق محافظة أسوان، وبعد ملاحظة زيادة الإبلاغ عن زيادة التردد بهذه الأعراض، كلّف الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، نائبه د. عمرو قنديل بالتوجه لأسوان مع فريق من الطب الوقائي؛ لمتابعة الوضع ميدانيا والإفادة بنتائج التقصي.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن الفريق توجه للمرور على 4 مستشفيات تتواجد بها حالات النزلات المعوية وهي "مستشفى الجامعة، والصداقة، ودراو المركزي والمسلة"، بإجمالي 128 حالة احتاجت إلى الحجز من المترددين على المستشفيات خلال الفترة الماضية، في حين تعافى 22 مريضا من بينهم، وغادروا المستشفيات حتى أمس السبت.

وأكد "عبدالغفار" أن نسب إشغال المستشفيات الأربعة بأسوان لم ترتفع بأكثر من 10 إلى 15 % خلال الأيام الماضية.

وبجانب ذلك، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أنه تم المرور على 163 منزلًا في دراو وأبو الريش؛ للاطمئنان على الوضع الصحي لمن يعاني من أعراض نزلات معوية، مشددا على تحسن الأوضاع بشكل عام خلال الساعات الأخيرة.

ولفت إلى أنه تم سحب عينات من 103 محطات للمياه بجميع محافظة أسوان، وأكدت سلامتها وعدم وجود تغير ميكرو بيولوجي أو كيميائي، في حين جرى سحب عينات من بعض منازل المرضى، ومن المقرر أن تظهر نتائجها خلال الساعات المقبلة.

وبيّن أن بعض العينات التي تم تحليلها للأطعمة، أظهرت أن بعض هذه الأطعمة كان بها "تلوث"، مضيفًا: "لكن لكي نكون متأكدين بنسبة كاملة من أسباب تلك النزلات، ننتظر حتى ظهور كل النتائج المعملية التي سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي".

وتفقد محافظ أسوان إسماعيل كمال منظومة التشغيل في محطة مياه أبو الريش قبلي، واطمأن على تحقيق الأمن والسلامة لمياه الشرب ومطابقتها للمواصفات القياسية لتكون ذات جودة ونقاء وتحافظ على صحة المواطنين.

كما قال رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي عبد الصبور الراوي إنه يتم استكمال سحب العينات من محطات المياه والمرشحات والمنازل بإجمالي 103 محطات ومرشحات وأن النتائج أثبتت سلامة المياه من أي تلوث، وتجري متابعة حالة المياه، مشددا على عدم وجود مخاوف من انتشار الأمراض المعدية حيث أن جميع الحالات بالمستشفيات ناجمة عن تلوث الأطعمة والمشروبات.