استثماراتها تجاوزت 100 مليار جنيه.. "الزراعة والري": حريصون على استقرار صناعة الدواجن

كتب- محمد سامي:

أكد وزيرا التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، والزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، حرص الدولة على استقرار صناعة الدواجن والنهوض بها باعتبارها أحد أهم محاور الأمن الغذائي، حيث توفر ملايين فرص العمل باستثمارات تتجاوز 100 مليار جنيه وتحقق الاكتفاء الذاتي من البيض والدواجن مع وجود فائض للتصدير، حيث يبلغ إنتاج مصر حوالى 14 مليار بيضة المائدة وحوالى 1،4 مليار طائر سنويا.

وقال وزيرا التموين والزراعة - خلال اجتماع مع بعض منتجي بيض المائدة؛ لبحث استقرار الأسواق وتوفيره بأسعار مخفضة للمواطنين - إنه بالتوازي مع الحفاظ على صناعة الدواجن؛ فإن دور الدولة أيضا هو توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة ومنها الدواجن والبيض ولذلك يجب أن تكون هناك قاعدة ثابتة وآلية محددة لتسعير الدواجن والبيض في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير العملة الأجنبية والإفراج عن مستلزمات الإنتاج وتراجع أسعار الأعلاف؛ وبالتالي يجب أن ينعكس ذلك على انخفاض أسعار الدواجن والبيض، وأن يشعر المواطنين بالإجراءات التي اتخذتها الدولة في مجال الإصلاح الاقتصادي.

وأكد الوزيران ضرورة مراعاة "نقطة التعادل" مع تحقيق هامش ربح بسيط حتى لا يتعرض المنتج للخسارة ويستمر في الإنتاج وعدم الخروج من الأسواق؛ وقالا: إن الدولة تستهدف الحفاظ على استقرار هذه الصناعة مع مراعاة المسئولية الاجتماعية للمنتجين في ظل هذه الظروف التى تشهدها مصر والمنطقة، حيث أكدا رفضهما لكل طلبات استيراد البيض من الخارج؛ حفاظا على صناعة محلية ناجحة ومستقرة.

حضر الاجتماع: مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، ووليد أبو المجد نائب وزير التموين، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعلاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومحمود العناني رئيس اتحاد منتجى الدواجن وبعض قيادات الوزارتين.

وفي نهاية الاجتماع جرى الاتفاق مع منتجي البيض على طرح الطبق بـ 150 جنيها في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وكذلك المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارة الزراعة .

ووجه وزيرا الزراعة والتموين الشكر لمنتجي الدواجن، مؤكدين على تثمين الدولة لدورهم في دعم منظومة الأمن الغذائي.