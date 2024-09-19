مدبولي: نصف حالات سرقة الكهرباء كفيلة بإنهاء أزمة الطاقة في مصر

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سرقة الكهرباء ظاهرة سلبية منتشرة وأصبحت متواجدة وتشمل ملايين الحالات سنويًا.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة: لو نصف هذه الحالات ليست موجودة، لن نحتاج إلى أي شئ آخر، أو تدبير موارد إضافية للكهرباء، وعلى الأقل سنأخذ الموارد المالية مقابل هذه الظاهرة ونقوم بها بتدبير هذه الموارد.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن عدم دفع فاتورة الكهرباء ليست مصلحة للمواطنين، قائلًا: هتسمع معاك في حاجات تانية، وهضطر أستورد شحنات إضافية هتؤدي لمزيد من الضغط على الموازنة العامة للدولة وموارد العملة الأجنبية، ومن الوارد إنها تسمع فينا بعد كدا بمشكلة كبيرة هيتضرر منها اللي بيسرق الكهرباء.

وتابع رئيس الحكومة: بدأنا نأخذ بعض الإجراءات كالتجميد المؤقت للدعم التي تقدمه الدولة لهؤلاء الذين يحرر ضدهم محاضر وذلك حتى يقوم القضاء بالفصل في هذا الموضوع، قائلًا:"مش معقول يبقى واحد بيسرق تيار كهرباء ويكون بيأخذ دعم تمويني وغيره".

وشدد على أن هذه ظاهرة يجب مواجهتها بحسم، والتقديرات الأولية تشير إلى أن نسبة الفقد التجاري وليس الفني من الكهرباء 20%، قائلًا:"حتى عامل الكهرباء اللي بيدخل الكهرباء ممكن يكون صانع عادي أو حرفي عادي وممكن يعمل بعض الإجراءات التي من شأنها تجعله يتجاوز هذا الموضوع، والموضوع سلوكيات معينة يجب معالجتها، وعلى المنظور الضيق يحقق مصالح شخصية، وعلى المنظور العام يضر الدولة بأكملها، وإذا رأى أحد المواطنين مثل هذه الأمور يجب أن يقوم بالإبلاغ".