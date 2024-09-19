برج تحت التطوير.. أول تعليق من رئيس الوزراء على حادث قطار الزقازيق

كتب- عمرو صالح:

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على حادث قطار الزقازيق الذي وقع خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال "مدبولي"، خلال كلمته بمؤتمر صحفي اليوم الخميس: تابعت بكل اهتمام حادث قطار الزقازيق الذي وقع خلال الأيام القيلة الماضية وما أثير عبر منصات السوشيال ميديا من التشكيك في إنجازات الدولة في قطاع السكة الحديد.

وأضاف رئيس الوزراء: قطاع السكة كان مجمد لعدة عقود وفي السنوات الأخيرة عملت الدولة على رفع كفاءة القطاع بإدخال عربات جديدة وتطوير أبراج التحويلة التي تسبب عادة في الحوادث موضحا بأن الحادث الأخير وقع ببرج تحت التطوير.

واختتم مدبولي حديثه، معربًا عن خالص عزائه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

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