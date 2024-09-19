رئيس الوزراء: السعودية تضخ 5 مليارات دولار استثمارات جديدة في مصر

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم عقد اجتماع للجنة العليا المصرية الكويتية المشتركة، وتم الحديث حول تفعيل الاستثمارات الكويتية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة: أجريت زيارة مهمة للمملكة العربية السعودية، كان محورها تشجيع الاستثمار السعودي في مصر، وشرفت بلقاء محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، وحرصنا على الحديث حول تشجيع الاستثمار السعودي داخل مصر خلال الفترة المقبلة.

وتابع رئيس الوزراء: أنهينا مسودة اتفاق حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية المشتركة، والاتفاقية مشتركة ومتبادلة لحماية وتشجيع الاستثمارات السعودية والمصرية أيضًا، ومصر موقعة على مثل هذه الاتفاقيات مع عدد كبير من الدول، وكان هناك رغبة مشتركة بين مصر والسعودية لتشجيع الاستثمارات، وهذه الاتفاقيات تتحدث عن تيسير إجراءات دخول المستثمر، وفي حال نوع من النزاعات يكون هناك حلًا لتسوية هذه المنزاعات، وهذه الاتفاقيات تُوقع حال وجود رغبة مشتركة من الجانبين.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه أصبح هناك أيضًا استثمارات مصرية في المملكة، وأصبح هناك 5700 شركة مصرية لديها مشروعات على مدار السنوات السابقة، وحجم استثمار يصل لـ 70 مليار ريال سعودي، وبالتالي أصبح هناك تواجدًا مصريًا في السعودية.

وواصل رئيس الحكومة: صندوق الاستثمار السعودي سيضخ خلال الفترة القادمة 5 مليار دولار أمريكي في مشروعات سيتم الإتفاق عليها من الجانبين في قطاعات اقتصادية مهمة بخلاف استثمارات أخرى من القطاع السعودي، والتقيت مع اتحاد الغرف السعودية وتواصلت مع كبار المستثمرين وكان هناك اهتمامًا كبيرًا لزيادة الاستثمارات.