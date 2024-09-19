اختتام الدورة الـ 36 من معرض صحاري الدولي للزراعة

كتب-عمرو صالح:

اختتمت الدورة الـ 36 من معرض صحاري الدولى للزراعة بمركز مصر الدولي للمعارض، بعد ثلاثة أيام من عرض أحدث الابتكارات الزراعية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.

وشهد المعرض مشاركة أكثر من 250 شركة من دول متعددة، وجذب أكثر من 18,000 زائر، تحت رعاية مجلس الوزراء المصري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وافتتح الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المعرض رسميًا في أولى أيامه، حيث أكد أهمية معرض صحاري في تعزيز وتحويل القطاع الزراعي.

ومن جانبه قال هاني خفاجي، المدير العام لشركة إنفورما ماركتس مصر، المنظمة للمعرض: "لقد كانت نسخة هذا العام استثنائية حقا، حيث أتيحت للعارضين والزوار فرصة استكشاف أحدث التطورات في إدارة المحاصيل وأنظمة الري والزراعة الدقيقة".

وأضاف: "وجد العارضون في معرض صحاري 2024 منصة مثالية لعرض منتجاتهم وخدماتهم لجمهور متنوع، بما في ذلك المشترين المستضافين، وخبراء المجال، والممثلين الحكوميين، كما أكدوا أن المعرض قد سمح لهم بالتواصل الفعال مع جميع المشاركين، والحصول على رؤى قيمة، وتشكيل شراكات تجارية جديدة، مما يعزز سمعته كحدث لا بد من وجوده باستمرار في تقويم المجال الزراعي".

وساهم المعرض في إتمام الكثير من صفقة تجارية واتفاقية استراتيجية، مما يبرز دوره كعامل محفز للنمو الاقتصادي وتطوير مجال الزراعة.

برز من بين العارضين شركات مثل كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، مجموعة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة، تكنو سيدز لتقنيات البذور والتطوير الزراعي، وغيرها من الشركات البارزة الذين استفادوا من بيئة المعرض الديناميكية. وقد أشادوا بدور المعرض في تسهيل التفاعل المباشر مع العملاء والشركاء المحتملين من جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.

ووفرت مجموعة البرامج المتنوعة للمعرض فرصا للعارضين ورواد الأعمال الشباب والزوار لاستكشاف الاتجاهات الناشئة وتبادل المعرفة ومناقشة الحلول لأهم التحديات التي تواجه الصناعة، بما في ذلك برنامج توفيق الأعمال وبعثة المشترين، والبرامج التعليمية التي تشمل مؤتمر صحارى، والاستشارات الزراعية، وسيمينار الأمن الغذائي، وملتقيات لتواصل شباب رواد الأعمال وملتقى النساء في مجال الزراعة. تتماشى هذه المبادرات مع جهود الحكومة في تنفيذ رؤية مصر 2030، التي تؤكد على دور القطاع الزراعي في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، ودفع النمو الاقتصادي

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