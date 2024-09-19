إجراءات موسعة.. محافظة القاهرة تستعد لاستقبال 2.47 مليون طالب

كتب- محمد نصار:

أكد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال 2 مليون و475 ألفًا و608 طلاب وطالبات في العام الدراسي الجديد 2024-2025 بجميع مدارس القاهرة.

واتخذت المحافظة، وفق بيان اليوم الخميس، جميع الإجراءات المطلوبة لتوفير العناصر اللازمة لإنجاح العملية التعليمية.

وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم، ورؤساء الأحياء، وهيئة النظافة، وشرطة المرافق لاستمرار رفع الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجي.

وأكد "صابر"، أهمية دور مديري الإدارات والمدارس في الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات عن أسوارها والحفاظ على دهاناتها، والعمل على زيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الأشجار داخل وخارج المدارس، واستمرار صيانة الفصول، ومتابعة سلامة الإضاءة، وكفاءة الإنارة، والتأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها وسلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه وتطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصًا على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين.

وتم التأكيد على ضرورة مراجعة عوامل الأمان والسلامة بالمدارس بشكل دوري، والتأكد من توافر متطلبات الدفاع المدني بها.

وأكد محافظ القاهرة، على مديري الإدارات التعليمية، بالتواجد الميداني اليومي من أول أيام العام الدراسي وحتى نهايته لمتابعة انتظام العملية التعليمية وحل أي مشكلات تواجهها على الفور.

واشار الدكتور إبراهيم صابر، إلى توافر الكتب المدرسية، واستمرار تسليمها للطلاب بجميع المراحل.