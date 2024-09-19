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BBC

الحكومة توافق على اعتبار مشروع الربط الكهربائي مع السعودية ضمن مشروعات تنمية سيناء

03:13 م الخميس 19 سبتمبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولى

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كتب- محمد أبو بكر:

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات.

وشملت القرارات الجديدة التي وافق عليها المجلس، في اجتماعه اليوم، اعتبار مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية من مشروعات التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

وتمت الإشارة إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار تعزيز ودعم أواصر العلاقات الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، كما أنه من شأنه أن يسهم في تلبية الاحتياجات من الطاقة الكهربائية.

الدكتور مصطفى مدبولي مشروع الربط الكهربائي مع السعودية مشروعات تنمية سيناء
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