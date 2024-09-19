رئيس "شئون الدعوة" بالأوقاف يشارك أهالي "البحيرة" الاحتفال بالعيد القومي غدًا

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أناب الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الدكتور أيمن علي عبده أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، لحضور احتفال محافظة البحيرة بالعيد القومي وإلقاء خطبة الجمعة بالمسجد المحلي بمدينة رشيد، غدًا.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور أيمن أبو عمر، خطبة الجمعة غدا والتي جاء موضوعها "وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا".

وينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، غدا، شعائر صلاة الجمعة من المسجد المحلي بمدينة رشيد، ضمن احتفالات محافظة البحيرة بالعيد الوطني.

ومن جانبها شددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.