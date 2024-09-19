طرح طبق البيض بـ 150 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية.. وبرلماني يعلق

كتب- نشأت علي:

أشاد المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان، بسياسات حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في مواجهة مختلف المشكلات والأزمات الطارئة، مؤكدًا أن أكبر دليل ذلك بمجرد ظهور أزمة ارتفاع أسعار بيض المائدة سارع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بعقد عدة اجتماعات مع بعض منتجي بيض المائدة لبحث استقرار الأسواق وتوفيره بأسعار مخفضة للمواطنين.

واعتبر "المير"، في بيان اليوم، هذه الاجتماعات بمثابة دليل قاطع على تنفيذ الحكومة للتكليفات الحاسمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، مثمنًا حرص الدولة على استقرار صناعة الدواجن والنهوض بها باعتبارها أحد أهم محاور الأمن الغذائي وتوفر ملايين فرص العمل باستثمارات تتجاوز الـ 100 مليار جنيه وتحقق الاكتفاء الذاتي من البيض والدواجن مع وجود فائض للتصدير حيث يبلغ إنتاج مصر حوالي 14 مليار بيضة مائدة و1.4 مليار طائر سنويًا.

وأشاد المهندس حسن المير، بالتوصل لاتفاق مع منتجي البيض على طرح الطبق بـ 150 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارة الزراعة.

كما أشاد المهندس حسن المير بالرفض الواضح والحاسم من وزيري الزراعة والتموين لكل طلبات استيراد البيض من الخارج حفاظًا على صناعة محلية ناجحة ومستقرة، مطالبًا الحكومة بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لمستثمري صناعة الدواجن لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء وبيض المائدة.