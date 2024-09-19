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BBC

موجة حارة لمدة 3 أيام.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الخميس

05:44 ص الخميس 19 سبتمبر 2024

طقس شديد الحرارة

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كتب- محمد فتحي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة طقس اليوم الخميس 19-9-2024، ودرجات الحرارة المتوقعة على كافة المناطق بمختلف محافظات الجمهورية.

ووفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المقرر أن تشهد حالة طقس اليوم الخميس، ارتفاعًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وتستمر حتى السبت 21-9-2024.

وبحسب الهيئة، فإنه يسود اليوم الخميس طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلًا، بالإضافة إلى شبورة مائية خفيفة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وقالت الهيئة، إن طقس اليوم الخميس 19-9-2024، يشهد رياح نشطة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد، على فترات متقطعة.

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