أمانة الشباب المركزية بـ"مستقبل وطن" تعقد لقاءا مع المنضمين لبرنامج "ريادة"

كتب-عمرو صالح:

عقدت أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة أحمد حسام عوض، أمين الشباب المركزي، لقاءا موسعا، مع المنضمين رسميا لبرنامج ريادة لتأهيل وإعداد الشباب لممارسة العمل السياسي، لتقديم التهنئة لهم بمناسبة قبولهم في البرنامج.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزى، بالإضافة إلى الأمناء المساعدين لأمانة التنظيم المركزية.

وفي البداية، قال النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، إن برنامج "ريادة" يعد أحد البرامج المتطورة التي يقدمها الحزب لدعم سياسة الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال تمهيد الطريق أمام جيل جديد يتم تمكينه معرفيا وسياسيا لصناعة مستقبل أفضل.

وأشاد عبدالجواد، بمنح الرئيس السيسي فرصا غير مسبوقة للشباب للمشاركة في صناعة القرار من خلال التمثيل البرلماني وتولي المناصب التنفيذية واكتساب الخبرات السياسية.

من جانبه، اعتبر النائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزى، أن حزب مستقبل وطن، يضع تمكين الشباب هدفا رئيسيا، ويسعى لخلق جيل جديد من الشباب الواعي القادر على الإسهام في تنمية البلاد.

وفي الوقت نفسه، أكد أحمد حسام عوض، أن برنامج "ريادة" يوفر دورات تدريبية متقدمة في الجامعة الأمريكية لتأهيل الشباب فيما يتعلق بمهارات القيادة وعلوم السياسة والاقتصاد والإعلام والإدارة، حيث يتم اختيار الشباب وفقا لمعايير موضوعية.

وفي ختام اللقاء، حرص المشاركون على التقاط الصورة التذكارية مع النائب أحمد عبد الجواد الأمين العام، والنائب خالد شلبي أمين تنظيم المركزي، وأحمد حسام عوض، أمين الشباب المركزي، وسط فرحة وسعادة من الشباب لانضمامهم لبرنامج ريادة.