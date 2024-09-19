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من الأشراف.. ما هو نسب صلاح الدين التيجاني؟

12:01 ص الخميس 19 سبتمبر 2024
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    الشيخ صلاح الدين التيجاني
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    الشيخ صلاح الدين التيجاني

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كتب- محمد أبو بكر:

يهتم عدد كبير من المتابعين، بالبحث عن نسب الشيخ صلاح الدين التيجاني، شيخ الطريقة التيجانية.

ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، نسب الشيخ صلاح الدين التيجاني، شيخ الطريقة التيجانية، خلال السطور التالية، كما يلي:

وافق المجلس الأعلى للأشراف، بعد الاطلاع على على نسب الشيخ صلاح الدين محمود أبي طالب التجاني من قرية مولانا الإمام الحسن رضي الله عنه الثابت لدينا والواضح كالشمس في رابعة النهار والمدون في سجل نقابة السادة الأشراف بجمهورية مصر العربية برقم 17632.

فإن الشيخ صلاح التيجاني هو، هو الإمام صلاح الدين بن الشريف محمود بن أبي طالب بن عبدالله بن محمد الحبيب بن مولانا الإمام أبي العباس أحمد التجاني رضي الله عنه بن محمد بن المختار بن أحمد بن محمد بن سالم بن العيد بن سالم بن أحمد بن أحمد بن علي بن عبد الله ابن العباس بن اسحق بن عبد الجبار بن على زين العابدين بن أحمد بن إدريس بن محمد بن علوان بن عبدالمحسن ابن عبد البر بن محمد وجيه الدين بن موسى بن حماد بن داود أبو يعقوب المنصوري بن تركي بن قرشلة ابن أحمد بن موسي بن علي بن يونس بن عبد الله بن ادريس الاصغر بن ادريس الأكبر بن عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الإمام الحسن السبط ابن الإمام علي إبن أبي طالب رضي الله عنه والسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها بنت سيدنا ومولانا محمد رسول الله صل الله عليه.

وفي سياق متصل، كانت قررت عمادة ونقابة الأشراف الهاشميين والمجلس الأعلى للأشراف الحسينيين بدولة فلسطين، منح الشيخ صلاح التيجاني، لقب "سفير الرحمة المحمدية"، تقديرًا لجهوده في نصرة القضية الفلسطينية العادلة.

الشيخ صلاح الدين التيجاني شيخ الطريقة التيجانية المجلس الأعلى للأشراف نقابة السادة الأشراف
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