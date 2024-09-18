إبراهيم عيسى: زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز يؤثر على شريحة كبيرة بالمجتمع

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز يعقبها زيادة أسعار رغيف الخبز، قائلا: "زيادة سعر الأنبوبة يترتب عليها زيادات ممتدة أكثر وتضرب في سعر رغيف الخبز وسعر ساندوتش الفول والطعمية وهو ما يؤثر على شريحة كبيرة من المجتمع المصري".

وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن زيادة الأنبوبة يترتب عليها دورة كاملة من الزيادة بكثير من الأمور، مؤكدا أن هذا القرار يتسبب في زيادة الضغط على المواطن ويصبح امتحانا لصبر المصريين، وأن كل الخدمات وكل السلع أسعارها زادت بشكل كبير.

ونوه إبراهيم عيسى، بأن مبررات الحكومة وجيهة لتقليل العجز وتتحمل عن المواطن جزء من تكلفة الخدمات والسلع، موضحًا أنه كان لابد من المساندة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن، مضيفًا: "زيادة أسعار أنبوبة الغاز لعب في عداد الحياة اليومية".