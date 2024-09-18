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حزب الله السبب.. أحمد موسى: الشعب اللبناني يدفع ثمن شحنات البيجر - فيديو

09:24 م الأربعاء 18 سبتمبر 2024

أحمد موسى

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كتبت -داليا الظنيني:

علق الإعلامي أحمد موسى، على تطورات الأوضاع في لبنان، بعد دخول شحنات البيجر وأجهزة الاتصالات اللاسلكية، التي سببت انفجارات ضخمة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وحتى الآن.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الشعب اللبناني يدفع ثمن شحنات البيجر وأجهزة الاتصالات اللاسلكية غاليا، موضحا أن حزب الله هو السبب فيما تعانيه لبنان.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أنه لم يتم تفتيش شحنات حزب الله، موضحا أن الشركة الأجنبية قالت إن الأجهزة ليست تابعة لها.

أوضح أن هناك ما يقرب من 5 آلاف بيجر وقرابة ألفي جهاز اتصالات، معلقا: " احنا زعلانين على إللي بيحصل مع لبنان .. الشعب اللبناني طيب جدا".

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن هناك قرابة 3 آلاف مصاب، و400 حالة خطرة، وسط حالة الرعب التي يعيشها الشعب اللبناني، مضيفا أن الوضع في لبنان صعب، مع الأوضاع الاقتصادية المتأزمة.

وتابع: كل تهديدات حزب الله أصبحت فشنك، موضحا أن قرابة 3 آلاف مواطن في حزب الله خرجوا من العمل.

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